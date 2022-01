Pandémie : La colère gronde parmi le personnel de Swiss

Refus de mettre à disposition des masques FFP2, équipages pas au complet, tests Covid douloureux. Les employés de la compagnie aérienne s’inquiètent de la sécurité des vols. Les syndicats veulent passer à l’offensive.

La pandémie a durement touché le secteur aérien et la vague Omicron n’a rien arrangé. Cette situation pèse sur le personnel de Swiss comme le montre une note internet du syndicat Kapers cité dans les journaux du groupe CH-Media. On y apprend que la compagnie peine à trouver suffisamment de personnel de cabine pour ses vols. Pourtant, cet été, Swiss a décidé le licenciement de 334 personnes car le transporteur s’attendait à un excèdent de beaucoup plus que 100 employés à l’époque. Mais voilà. Moins d’un an après avoir licencié, Swiss réengage. En décembre, le CEO Dieter Vranckx déclarait: «L’affirmation selon laquelle nous avons licencié trop de personnes est fausse. Mais il y a eu davantage de personnes qui nous ont quittés que prévu.»

«La situation s’est détendue» selon Swiss

Le syndicat affirme que Swiss est sourd aux préoccupations du personnel depuis des mois. Ainsi, dans un Boeing 777, il y a normalement 14 stewards et hôtesses de l’air. Dans un accord passé à cause de la crise, ce nombre est passé à 13 et maintenant il n’y a plus que 12 personnes. De quoi générer davantage de stress et de travail. À cela s’ajoutent des rapports tendus avec des passagers qui ne portent pas le masque durant de longs vols et sur les tests Covid douloureux pour les équipages à l’entrée en Chine, y compris les quarantaines dans les chambres d’hôtels. «La charge de travail pour le personnel de cabine a dépassé la limite du raisonnable depuis un certain temps déjà» note le syndicat.