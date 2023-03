France: Le gouvernement affronte deux motions de censure

Le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, cristallise la colère. Les opposants à cette réforme la jugent «injuste», notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.

Après deux mois de concertations et une intense mobilisation syndicale et populaire contre le projet, le passage en force de l’exécutif a été vilipendé par l’opposition. Depuis le 19 janvier, de nombreux Français ont manifesté à huit reprises pour dire leur refus de cette réforme, dont la mesure phare, le recul de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, cristallise la colère. Les opposants à cette réforme la jugent «injuste», notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles.