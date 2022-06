NFT : La collection Bored Ape Yacht Club victime d’un hacker

Un cyberpirate s’est infiltré sur le serveur Discord de la célèbre collection de jetons non fongibles est reparti avec un butin de plus de 350’000 dollars.

Le groupe Yuga Labs a été une nouvelle fois la victime d’un hacker. Après un incident en avril dernier sur le compte Instagram officiel du groupe, c’est le serveur Discord qui a subi l’attaque d’un pirate. Samedi, un hacker a réussi à compromettre le compte de Boris Vagner, community manager du Discord de la plus célèbre collection de NFT, Bored Ape Yacht Club (BAYC). Il a ainsi réussi à s’infiltrer sur le Discord de la collection et à y publier des liens malveillants. Ces derniers promettaient un soi-disant cadeau exclusif pour que des propriétaires de NFT BAYC, Mutant Ape Yacht Club et Otherside mordent à l’hameçon, rapporte le magazine «Fortune». L’opération lui a permis de dérober 32 jetons non fongibles pour un total de 200 ETH (cryptomonnaie Ethereum) pour l’équivalent de plus de 350’000 dollars (plus de 342’000 francs).