Etats-Unis: La collection d’art de Paul Allen bat des records aux enchères

États-Unis : La collection d’art de Paul Allen bat des records aux enchères

60 lots vendus sur 150

Investissement sûr

Avec ces ventes, et celle d’un portrait de Marilyn Monroe «Shot Sage Blue Marilyn» d’Andy Warhol, parti en mai pour 195 millions de dollars, l’année 2022 devrait rester comme l’une des plus chères de l’histoire du marché de l’art. Selon les experts des maisons de vente, l’art est plus que jamais un investissement sûr aux yeux des grandes fortunes, malgré un contexte économique incertain.

«Les clients veulent diversifier leurs actifs, pour profiter de l’art et parce qu’ils savent que la plupart des œuvres continuent de prendre de la valeur avec le temps», expliquait à l’AFP, quelques jours avant la vente, le co-président du département Impressionnistes et Art moderne chez Christie’s, Adrien Meyer. «Il y a plus de milliardaires que de chefs-d’œuvre» disponibles sur le marché, résumait-il, et «la demande est très diversifiée», avec une présence de plus en plus forte de clients d’Asie et du Moyen-Orient.