Vaud : La collégialité, cette notion de plus en plus chahutée dans le canton de Vaud

L’ancien syndic a claqué la porte de l’Exécutif d’Yverdon-les-Bains. Une démission qui montre à quel point la sacro-sainte collégialité, qui faisait autrefois la force des municipalités, repose sur des bases fragiles.

Jean-Daniel Carrard a annoncé mercredi passé sa démission de l’Exécutif yverdonnois. VQH/Jean-Paul Guinnard.

Jean-Daniel Carrard a jeté l’éponge mercredi dernier, après avoir siégé vingt ans à l’Exécutif de la cité thermale. Le départ de l’ancien homme fort d’Yverdon-les-Bains (VD) a mis en lumière la rupture de la collégialité au sein de la Municipalité de sa ville. Un cas pas vraiment unique dans le canton de Vaud.

Pour justifier son départ, le PLR yverdonnois a expliqué n’être «désormais plus en mesure de partager les décisions et orientations de la Municipalité actuelle, qui semble déterminée à renier tous les engagements pris par l’Exécutif précédent, plutôt que d’aller de l’avant en se basant sur ce qui avait été fait». Avant que le torchon ne brûle dans le Nord vaudois, les «affaires» Jaton à Saint-Sulpice, Girardin à Vevey puis, plus récemment Buckle à Nyon ont défrayé la chronique. Faut-il s’en inquiéter? Pas plus que ça, selon l’analyse du politologue Pierre Knüsel, qui qualifie cette suite d’événements de loi des séries, plutôt que de nouvelle tendance.

Un outil politique

S’il refuse de tirer des conclusions hâtives, les situations évoquées émanant de contextes fort variés, le Pr Knüsel dresse toutefois les constats suivants: «Les charges publiques, en particulier dans les Exécutifs, s’inscrivent différemment dans le cursus des personnes qui les occupent. Elles n’occupent pas forcément le cœur d’un parcours de vie. Leur signification a également varié. Elles ont perdu en partie de leur aura. En ce qui concerne les collèges eux-mêmes, leur compréhension et certaines règles de leur fonctionnement ont sans doute évolué ces dernières années. Les ruptures de collégialité, les communications publiques sont devenues moins taboues que par le passé, et de fait moins exceptionnelles aussi. Elles constituent aujourd’hui un outil politique.»

Des carrières politiques plus courtes, un devant de la scène accessible plus rapidement et un formatage moins important des élus favoriseraient également les confrontations de personnalités dans le cadre étroit des Exécutifs. «La capacité au compromis est liée à des pratiques et à des relations de pouvoir. Dans certaines circonstances, elle n’apparaît pas, ou plus, possible tant les dynamiques engagées positionnent les personnes dans une situation inconfortable, voire insupportable», étaie notre interlocuteur, sans pour autant afficher la certitude que nous soyons face à un amoindrissement général de la capacité au compromis.

Les changements de majorité, les alliances qui se font et se défont peuvent également attiser ressentiments et tensions, surtout lorsque le vent des invectives a précédemment soufflé sur la campagne électorale. «Quand on passe de la majorité à la minorité dans une municipalité, les sentiments sont forcément mitigés et des tensions existent alors entre la volonté, le besoin, de changer et l’impuissance ressentie face à des orientations qu’on ne partage pas. Dans ces conditions, il faut apprendre à travailler différemment, ça prend du temps, de la bonne volonté. Parfois, ce n’est pas possible, et la confrontation devient alors forte», relève Pierre Knüsel avant de conclure sur une note positive: «Mais, en comparaison à d’autres époques, ces situations ne sont ni plus fréquentes ni plus violentes. Elles sont en revanche l’objet d’une médiatisation différente.» Assurément.