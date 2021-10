Inde – «La colline s’est effondrée. La maison, les enfants ont disparu»

Inde : Au moins 25 morts dans des glissements de terrain

Le sud-ouest de l’Inde a été frappé par de fortes pluies qui ont entraîné inondations et glissements de terrain, faisant plusieurs victimes.

Dans l’État côtier de Kerala, de nombreux habitants étaient coupés du monde à cause des pluies, qui ont commencé à s’intensifier vendredi soir, gonflant les cours d’eau et inondant les routes. Onze corps ont été retrouvés pour le moment dans le district d’Idukki, et 14 autres dans le district de Kottayam, tous deux touchés par des glissements de terrain et des crues éclair, ont indiqué des fonctionnaires à l’AFP.