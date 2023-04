Amérique latine: La Colombie a «obligé» l’opposant vénézuélien Guaido à quitter son sol

Visite «imbécile»

Dans son communiqué, Juan Guaido «espère que le sommet pourra garantir que le régime de Maduro revienne à la table des négociations au Mexique et qu’un calendrier crédible pour des élections libres et équitables soit convenu comme solution au conflit».

Le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui n’est pas non plus invité, a lui balayé l’importance de la conférence à la télévision publique: «Si quelqu’un parmi (eux) aspire à ce que les négociations (…) reviennent au Mexique, il suffit de faire une chose (…): exiger des États-Unis qu’ils déposent les 3,2 milliards de dollars sur les comptes bancaires (…) pour le plan social signé au Mexique en novembre». Il fait référence au versement à des fonds gelés par les sanctions internationales, et qui devaient servir à des programmes sociaux selon un accord entre le pouvoir et l’opposition en novembre.