Coupe du monde féminine 2023: La Colombie continue l’aventure en sortant la Jamaïque

Spectaculaire depuis le début de la compétition, la 25e nation mondiale a évolué dans un registre plus mesuré face aux solides Jamaïquaines, qui n’avaient encaissé aucun but jusque-là. La capitaine Catalina Usme a débloqué la rencontre, âpre et équilibrée, d’une reprise pleine de lucidité (51e), sur une ouverture d’Ana Guzman.