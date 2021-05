Football : La Colombie demande le report de la Copa América: refusé

La Colombie a demandé le report de la Copa América, co-organisée avec l’Argentine à partir du 13 juin, a annoncé le ministre des Sports, Ernesto Lucena, mais s’est heurtée au refus de la Conmebol.

«Nous demandons que la Colombie, tout comme l’Argentine, se voient accorder un délai qui permettra de réaliser cet événement de la meilleure manière possible avec des supporteurs dans les stades», a ajouté le ministre. Mais la Conmebol, l’instance dirigeante du football sud-américain, a refusé tout report, et a annoncé que les matchs prévus en Colombie auront lieu ailleurs.

Depuis le 28 avril, des manifestations contre le gouvernement, durement réprimées par les forces de sécurité, secouent la Colombie. Elles ont fait au moins 42 morts, dont un policier, et plus de 1700 blessés. Bogota, Medellin et Cali, parmi les villes où devaient se disputer les matches, ont été le théâtre de troubles violents. Des matchs des Copa Libertadores et Sudamericana ont dû être déplacés ailleurs dans le pays, voire au Paraguay.