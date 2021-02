Amérique du Sud : La Colombie va régulariser un million de Vénézuéliens

La Colombie accueille le plus grand nombre de migrants vénézuéliens ayant fui leur pays depuis 2015 en raison de la crise économique et sociale.

Le président colombien Iván Duque (droite) et Filippo Grandi, le patron du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (gauche), à Bogotá le 8 février 2021.

La Colombie, qui n’a plus de relations diplomatiques avec le Venezuela, accueille le plus grand nombre (1,7 million) de migrants vénézuéliens ayant fui leur pays depuis 2015 en raison de la profonde crise économique et sociale qui y règne.