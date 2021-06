Palestine : La colonie israélienne sera remplacée par une base militaire

En Cisjordanie occupée, des Israéliens vont devoir laisser leurs mobile-homes d’Eviatar aux militaires. Une base devrait dans un premier temps remplacer leur colonie.

La colonie israélienne illégale d’Eviatar, dans le nord de la Cisjordanie occupée, va être évacuée et remplacée par une base militaire dans l’attente d’une nouvelle décision, ont indiqué, lundi, des sources israéliennes, après des semaines de tensions avec les Palestiniens voisins.

D’après un accord annoncé par les colons et confirmé par le ministère israélien de l’Intérieur, les colons doivent quitter Eviatar dans les prochains jours, mais leurs mobile-homes resteront sur place et seront occupés par l’armée, le temps que le ministère de la Défense passe en revue les droits de propriété des terres.

La colonie pourrait revenir

Le ministère de la Défense fera dans un premier temps d’Eviatar une base militaire, puis une yechiva (une école talmudique) y sera construite, a indiqué Yossi Dagan, président du conseil qui gère les colonies dans le nord de la Cisjordanie occupée. Entre-temps, le ministère vérifiera la possibilité légale de créer une colonie sur place, d’après la même source. L’accord obtenu avec le P remier ministre Naftali Bennett et les ministères de la Défense et de l’Intérieur laisse la possibilité de l’«approbation» d’une colonie, d ’ après Yossi Dagan.

Importantes manifestations

Le ministère de l’Intérieur a confirmé l’existence de cet accord, mais le bureau du P remier ministre et le ministre de la Défense n’ont pas commenté dans l’immédiat. «Nous avons accepté ce compromis le c œ ur lourd, mais nous sommes optimistes et croyons que le gouvernement autorisera finalement la construction d’une nouvelle localité juive» dans la région, a ajouté Yossi Dagan.