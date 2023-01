Un chien teint suscite l'incompréhension des salons canins

Zurich : «La coloration d’un chien porte atteinte à la dignité de l’animal»

À Zurich, une lectrice a récemment croisé un chien avec la queue et les oreilles teintes. Rare en Suisse, cette pratique pose des questions sur le respect de la dignité animale.

Une lectrice se promenait dernièrement à Zurich lorsqu’elle a croisé un chien avec les oreilles et la queue teintes en bleu, turquoise et violet. Indignée, elle estime que «c’est de la cruauté envers les animaux». Faire colorer la fourrure de son compagnon à quatre pattes resterait un phénomène rare en Suisse, et la plupart des salons de toilettage s’opposent à cette pratique.