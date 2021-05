États-Unis - La coloriste de Bella Hadid facture 600 balles le balayage

«J’adore qu’une fille dont je me suis occupée revienne pour me dire qu’elle s’est envoyée en l’air la veille parce que ses cheveux étaient canon.» Le «New York Post» a consacré, mercredi, une pleine page à Jenna Perry. Cette coloriste, âgée de 35 ans, est une des professionnelles de la beauté les plus convoitées de New York où elle a établi son salon dans le quartier d’East Village. Le tabloïd n’hésite pas à écrire que les plus belles filles qui arpentent la ville lui doivent leur coloration.