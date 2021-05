MMA - La combattante qui ne sort plus du Covid

La Brésilienne de 27 ans, 11e mondial dans la hiérarchie mondiale des poids pailles, n’a pas pu monter dans l’octogone le week-end dernier. Et pour cause: elle souffre pour la 2e fois du ovid-19! «C’est rare, mais ça arrive», a indiqué fataliste la combattante aux 10 victoires en 12 combats de MMA (4 succès et 1 défaite en UFC).