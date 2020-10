Justice : La Comco sanctionne Crédit Agricole et HSBC

La Commission de la concurrence (Comco) a sévi à l’encontre des banques Crédit Agricole et HSBC France dans l’affaire de la manipulation du taux de référence Euribor. Les deux établissements hexagonaux ont conclu un accord à l’amiable avec la Comco, qui a néanmoins infligé des sanctions à hauteur de plusieurs millions de francs.

Crédit Agricole devra s’acquitter d’une pénalité d’environ 4,5 millions de francs et HSBC France de presque 2 millions, indique mardi le gendarme de la concurrence. L’autorité boucle ainsi l’enquête sur les produits dérivés de taux d’intérêt en euro basés sur l’Euribor – un indicateur employé pour déterminer à quel prix les banques se prêtent de l’argent – vis-à-vis de ces deux établissements.

Comportement illicite

Manipulations présumées

Crédit Agricole, HSBC et Nex faisaient partie des sociétés visées par une enquête ouverte en février 2012 par la Comco contre différentes banques et maisons de courtage, en raison de manipulations présumées des taux d’intérêt de référence. En 2016, l’autorité a divisé cette procédure en cinq sous-enquêtes, dont celles sur le Yen Libor/Euroyen Tibor et sur l’Euribor.