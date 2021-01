On attendait «Kaamelott», adaptation sur grand écran de la série télévisée (sortie repoussée on sait pourquoi) d’Alexandre Astier qui s’amuse de la légende arthurienne. On attendra aussi «Spamalot», adaptation cinématographique de la comédie musicale du même nom créée à Broadway en 2005, tirée de «Sacré Graal!», des Monty Python, sorti en 1975 sur grand écran. Un «Sacré Graal!» qui, comme le titre l’indique, est une parodie des chevaliers de la Table Ronde.