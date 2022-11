IA : La commande vocale «Dis Siri» devrait disparaître

Apple chercherait à simplifier la manière d’activer son assistant vocal et travaillerait à sa meilleure intégration dans les apps tierces.

La fameuse commande vocale «Dis Siri» («Hey Siri», en anglais), qui permet de lancer l’assistant intelligent d’Apple sur les appareils de la marque à la pomme, comme l’ iPhone , l’Apple Watch ou le HomePod , pourrait bientôt appartenir au passé. La célèbre firme californienne envisage en effet de la simplifier, d’après le fameux journaliste tech Mark Gurman de Bloomberg . Selon ses informations, l’équipe en charge du développement de Siri au siège de la firme à Cupertino planche sur une phrase d’accroche plus courte. À l’image de ce que propose Amazon avec son assistant intelligent Alexa qui dresse son oreille lorsque est énoncé son seul nom «Alexa». À l’avenir, au lieu de «Dis Siri», il suffirait donc de dire simplement «Siri» pour interagir avec l’assistant vocal en lui soumettant différentes requêtes à réaliser.

Une meilleure intégration

Mais ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Actuellement, le mot supplémentaire «Dis» permet d’éviter les faux positifs, à savoir lorsque l’assistant intelligent s’active par erreur, ce qui arrive parfois encore aujourd’hui. Dans le but d’éviter davantage d’activations non sollicitées, la simplification de la commande vocale nécessite des efforts supplémentaires en matière d’apprentissage automatique, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du mot «Siri» dans différentes langues et accents. La transformation de la commande «Dis Siri» à simplement «Siri» ne serait donc pas prévue avant l’année prochaine, voire en 2024.