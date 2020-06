Asie

La commémoration de Tiananmen interdite à Hong Kong

Alors que Hong Kong est le seul endroit de Chine où la répression de Tiananmen est commémorée chaque année, il n’y aura pas de rassemblement pour le 31e anniversaire ce jeudi, faute de Covid-19.

Une veillée attire chaque année dans l’ex-colonie britannique des foules immenses en souvenir de la sanglante intervention de l’armée chinoise dans la nuit du 3 au 4 juin 1989, aux alentours de la célèbre place du cœur de Pékin. La répression avait fait entre plusieurs centaines et plus d’un millier de morts. Elle avait mis fin à sept semaines de manifestations d’étudiants et d’ouvriers qui dénonçaient la corruption et réclamaient la démocratie.