France : La commercialisation du spray nasal «COV-Defense» suspendue

En France, l’Agence du médicament (ANSM) a donné l’ordre de suspendre la commercialisation du spray nasal faute de résultat validant son efficacité.

La commercialisation prévue en France du spray nasal «COV-Defense», également dénommé spray nasal «Biokami», est suspendue sur décision de l’Agence du médicament (ANSM), faute d’avoir reçu les données démontrant sa performance et sa sécurité.

Selon les communications récentes du fabricant, la société française Pharma & Beauty-Centrepharma, ce spray virucide, à base d’eau ionisée, «assure l’inactivation du virus Sars-CoV-2 à plus de 99%". Le fabricant avait annoncé la commercialisation de ce spray le 1er mars en pharmacie et mi-mars en parapharmacie et pharmacie en ligne.