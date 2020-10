Coronavirus : La commissaire européenne à la Recherche testée positive

Après s’être placée en quarantaine en début de semaine après un cas de Covid-19 au sein de son équipe, Mariya Gabriel a annoncé sa contamination par le virus samedi.

«Après un premier test négatif au Covid-19 lundi, mon second test est positif», a indiqué sur Twitter la commissaire bulgare.

La commissaire européenne à la Recherche et à l’Innovation Mariya Gabriel a annoncé samedi avoir été testée positive au Covid-19. Elle est la première responsable européenne de haut niveau à avoir contracté le virus.

«Je continue à rester à la maison»

«Après un premier test négatif au Covid-19 lundi, mon second test est positif», a indiqué sur Twitter la commissaire bulgare. «Je suis en isolement depuis lundi et je continue à rester à la maison, suivant les règles en vigueur. Restez en bonne santé et prenez soin de vous!", a-t-elle ajouté.