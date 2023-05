Débâcle bancaire: Une CEP à 5 millions pour enquêter sur le Credit Suisse

On en sait plus cette fois sur la commission d’enquête parlementaire (CEP) qui devra faire la lumière sur le rachat de Credit Suisse par UBS, le 19 mars dernier, et sur les événements qui ont conduit à la débâcle de la banque. Elle se composera de sept membres du Conseil national ainsi que de sept membres des États et disposera d’un budget de cinq millions de francs, annonce le bureau du National, qui a adopté ce mardi un arrêté fédéral à ce sujet.

5e CEP de l’histoire suisse

La CEP devra examiner la légalité, l’opportunité et l’efficacité des activités de ces autorités et organes, ainsi que leur collaboration entre eux et avec des tiers. Elle dressera ensuite un rapport à l’intention des deux Chambres sur les résultats de ses travaux et, le cas échéant, sur les responsabilités et les lacunes constatées sur le plan institutionnel. Elle fera aussi des propositions quant aux mesures à prendre.