Etats-Unis : La commission d’enquête sur l’assaut du Capitole cite Trump à comparaître 

États-Unis : La commission d’enquête sur l’assaut du Capitole cite Trump à comparaître

«Action importante et historique»

«Nous admettons qu’assigner un ancien président est une action importante et historique et nous ne la prenons pas avec légèreté», écrivent les élus démocrates Bennie Thompson et républicain Liz Cheney, qui chapeautent cette commission. Le panel, composé de sept élus démocrates et deux républicains, avait voté à l’unanimité le 13 octobre pour convoquer l’ancien président.