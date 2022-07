Attaque du Capitole : La commission d’enquête va dévoiler ce que Trump a fait

Jeudi soir, se tiendra la séance publique de la commission d’enquête parlementaire sur l’attaque du Capitole. C’est la huitième en six semaines et la deuxième diffusée en prime time.

Vers midi, dans un discours enflammé en plein cœur de la capitale, Donald Trump leur avait demandé de «se battre comme des diables» contre de supposées «fraudes électorales massives». Il était ensuite reparti vers la Maison Blanche, tandis que la foule se lançait à l’assaut du temple de la démocratie américaine. Il avait mis plus de trois heures avant d’appeler ses partisans à quitter les lieux. «Je connais votre douleur», leur avait-il finalement dit dans une vidéo mise en ligne sur Twitter. «Mais il faut rentrer à la maison maintenant».

«Main forte»

L’audition de jeudi devant la commission de la Chambre des représentants, composée de sept démocrates et deux républicains répudiés par leur parti, doit revenir sur ce qui s’est joué entre ces deux prises de parole. Retranché dans la salle à manger privée de la Maison Blanche, Donald Trump a suivi l’attaque à la télévision, selon des extraits de déposition postés jeudi sur Twitter par Adam Kinzinger.

De larges extraits vidéo

Matthew Pottinger, alors conseiller adjoint à la sécurité nationale, et Sarah Matthews, porte-parole adjointe, devraient témoigner publiquement pour la première fois sur les coulisses de cette sinistre journée. Tous les deux avaient démissionné après le 6 janvier. La commission devrait également présenter de larges extraits vidéo du témoignage de Pat Cipollone: l’ex-conseiller juridique de la Maison Blanche a récemment déclaré que son ancien patron aurait dû concéder la défaite.

Cette séance publique est la huitième en six semaines et la deuxième diffusée en prime time dans tout le pays. Les précédentes ont porté, entre autres, sur le rôle de l’extrême droite dans l’assaut ou sur les pressions exercées sur des agents électoraux par Donald Trump et ses proches. Exceptionnellement, elle se déroulera en l’absence du président de la commission, le démocrate Bennie Thompson, malade du Covid-19.