Suisse: La commission des Etats dit oui à l’aide de l’armée pour l’asile

Suisse : La commission des États dit oui à l’aide de l’armée pour l’asile

L’afflux de réfugiés, notamment d’Ukraine, a mis sous tension le système de l’asile. La Suisse doit actuellement faire face à une arrivée massive de requérants ainsi que de personnes en quête de protection. En plus de personnes du service civil, des militaires de l’armée suisse doivent être mobilisés . Et le Conseil fédéral a transmis le 1er février dernier au Parlement sa proposition pour une mobilisation au maximum de 500 militaires pour soutenir le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) jusqu’au 31 mars. Une proposition qui a reçu l’aval lundi de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États.

Principe de subsidiarité

«Les militaires peuvent être engagés pour appuyer le SEM dans la mise en place et l’exploitation des infrastructures ainsi que dans le transport de requérants d’asile et de personnes en quête de protection. L’armée aide également les autorités civiles à donner les premiers soins aux requérantes et requérants d’asile ainsi qu’aux personnes en quête de protection», relève la commission. Dans ce cadre, elle «accorde une grande importance au respect du principe de subsidiarité».