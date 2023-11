Commission européenne accusée de violer ses propres règles

En septembre 2023, Bruxelles a «utilisé des techniques de microciblage illégales pour promouvoir son très décrié projet de contrôle des messages privés», affirme dans un communiqué l’ONG Noyb (pour «None of your business», signifiant «Ce ne sont pas vos affaires»). Cette association autrichienne qui milite pour la protection de la vie privée a porté plainte jeudi contre la Commission européenne. Elle l’accuse d’avoir lancé une campagne ciblée sur les réseaux sociaux en violation des règles de l’UE. La Commission s’est basée sur les opinions politiques et religieuses des personnes visées, à l’encontre du règlement européen de référence sur les données (RGPD), précise l’association. Elle a par exemple exclu de manière délibérée les internautes intéressés par le Brexit, Marine Le Pen, Giorgia Meloni ou encore la chrétienté.