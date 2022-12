Les vols intérieurs courts supprimés en France

France : La Commission européenne valide la suppression de vols intérieurs courts

Quand un trajet en train de moins de 2h30 est possible, les liaisons aériennes intérieures seront interdites en France. En théorie, cette mesure s’appliquera aussi aux vols en correspondance.

Les liaisons «entre Paris-Charles-de-Gaulle (photo), d’une part, et Bordeaux ou Nantes, d’autre part», sont «exclues du champ de la mesure», du fait d’un temps de trajet ferroviaire «supérieur à 2h30 pour rejoindre la gare de l’aéroport».

La Commission européenne a validé, avec de modestes ajustements, l’interdiction de vols intérieurs français lorsqu’un trajet en train de moins de 2h30 est possible, mesure emblématique de la loi climat de 2021. Cette mesure devra être réexaminée au bout de trois ans et s’appliquera aussi théoriquement aux vols en correspondance, précise, vendredi, le texte publié au «Journal officiel» de l’Union européenne.

En effet, «la mesure qui a été validée par la Commission européenne interdira les liaisons aériennes intérieures lorsque celles-ci peuvent être remplacées par des liaisons ferroviaires directes, en moins de deux heures et demie, permettant un temps à destination de huit heures, avec des fréquences suffisantes et des horaires satisfaisants, c’est-à-dire sans perte de niveau de service par rapport à l’avion», selon la même source.

Des différences entre Roissy et Orly

Dans la décision de la commission, il est écrit que «les trois liaisons entre Paris-Orly et Bordeaux, Nantes et Lyon seront interdites à tout transporteur» aérien, règle déjà appliquée de facto par la France. En revanche, «les liaisons entre Paris-Charles-de-Gaulle, d’une part, et Bordeaux ou Nantes, d’autre part, sont exclues du champ de la mesure, du fait d’un temps de trajet ferroviaire supérieur à 2h30 pour rejoindre la gare de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle» pour une éventuelle correspondance aérienne.