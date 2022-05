Suisse: La commission s’explique sur la levée de l’immunité de Roger Köppel

Pas de levée d’immunité pour Fabian Molina

En revanche, la commission de l’immunité du National a refusé de lever l’immunité parlementaire de Fabian Molina (PS/ZH). Celui-ci avait participé le 12 février à une manifestation non autorisée dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Le 31 mars, le Ministère public du canton de Zurich avait déposé une demande afin d’être autorisé à ouvrir une procédure pénale contre lui pour sa participation.

Devant la commission, Fabian Molina a soutenu qu’en participant à la manifestation non autorisée en question, il voulait donner un signal contre les groupements fascistes, qui se sont sensiblement développés durant la pandémie de Covid-19. Il a estimé qu’il était de son devoir, en tant qu’élu, de s’engager publiquement en faveur des valeurs démocratiques et de l’État de droit, et contre les tendances fascistes.