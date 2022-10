Genève: La communauté brésilienne aux urnes

Sans avoir le même favori, Ricardo (centre) et Glysen (à droite) sont venus voter avec Leandro, Toni, Ivan, Fabio et Paolo dans une bonne ambiance.



Au bout du lac, le bureau de vote était ouvert de 8h à 17h pour ce premier tour. Il était obligatoire de s’y rendre sous peine d’être taxé, comme l’expliquent Ricardo et Glysen: «Ce n’est pas beaucoup, quelques francs, rapportent-ils, mais si on ne paie pas, on a une dette envers l’Etat et on est embêtés pour les papiers, comme les passeports pour voyager.»