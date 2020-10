1 / 5 Capture d’écran Twitter Capture d’écran Twitter Capture d’écran Twitter

«Proud Boys - prenez du recul et soyez prêts». Lorsque le président américain Donald Trump a appelé la semaine dernière le groupe d'extrême droite des «Proud Boys» à se joindre à la lutte contre les gauchistes et l'antifa, ils ont applaudi. Sur les réseaux sociaux, cependant, sa déclaration a provoqué une tempête d'indignation. George Takei, acteur de «Star Trek» et défenseur des intérêts des LGBTQ, a appelé vendredi sa communauté à reprendre le hashtag #ProudBoys et à partager des photos avec des hommes qui s'embrassent ou «d'autres choses très gaies».

Même pas 48 heures plus tard, #ProudBoys est l'un des hashtags les plus partagés sur Twitter. Des hommes qui partagent leurs photos de mariage et d'anniversaire, des hommes qui s'embrassent, se tiennent dans les bras et se regardent avec amour. Le compte Twitter des forces armées canadiennes aux États-Unis partage également une photo de deux soldats s'embrassant.

Takei lui-même s’est montré étonné par le succès de son plan. «De rien, internet.», a-t-il tweeté.

Qui sont les «Proud Boys»?