Virus : La communauté internationale se mobilise, un million de morts en Amérique latine

Le FMI a proposé vendredi un plan de 50 milliards de dollars pour mettre fin à la pandémie, tandis que des vaccins à prix coûtant ont été promis aux pays pauvres.

La communauté internationale se mobilise face à la pandémie: le FMI a proposé vendredi un plan de 50 milliards de dollars pour y mettre fin et trois grands laboratoires ont promis des millions de vaccins à prix coûtant aux pays pauvres, tandis que l’Amérique latine a franchi le seuil du million de morts du Covid-19. Ces annonces interviennent au moment où plusieurs pays européens, dont l’Espagne, ont annoncé lever leurs restrictions de voyages dans l’espoir de sauver la saison touristique qui démarre tout juste.

Et en France, tous les habitants majeurs d’un quartier de la ville de Bordeaux, dans le sud-ouest, vont pouvoir être rapidement vaccinés, sans conditions, après la découverte d’un cluster de quelques dizaines de personnes testées positives à un variant qualifié de «préoccupant».

Dans cette course de vitesse, le Fonds monétaire international a dévoilé un plan d’envergure, à l’occasion du sommet mondial de la santé organisé à Rome dans le cadre du G20, dont le financement est estimé à 50 milliards de dollars, avec un objectif de vaccination d’au moins 40% de la population mondiale d’ici la fin de l’année.

Le plan vise à faire vacciner au moins 60% de la population mondiale d’ici la fin de 2022 pour permettre une reprise économique durable. À la fin du mois d’avril, moins de 2% de la population africaine avait été vaccinée, rappelle le FMI, alors que plus de 40% de la population aux États-Unis et plus de 20% en Europe avait reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid.