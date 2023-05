Cuba: La communauté LGBT+ défile pour fêter le mariage homosexuel

Quelque 200 personnes ont défilé samedi à La Havane contre l’homophobie et la transphobie, célébrant au rythme de la musique traditionnelle conga la légalisation du mariage homosexuel adoptée dans l’île en septembre.

Scandant «Le socialisme oui, l’homophobie non», les manifestants ont fêté l’approbation en septembre 2022 du nouveau Code de la famille qui légalise le mariage homosexuel, la filiation élargie et la gestation pour autrui, faisant de Cuba le pays le plus progressiste en la matière en Amérique latine. Selon des statistiques officielles, 745 couples du même sexe ont célébré leur union depuis l’adoption du nouveau code.

Mariela Castro dans le cortège.

Plusieurs des thèmes inclus dans le nouveau code restent sensibles à Cuba, où la société est encore empreinte de machisme et où le gouvernement communiste a ostracisé les homosexuels dans les années 1960-1970, avant de faire amende honorable. Les évêques catholiques ont par ailleurs rejeté le texte. «Je suis gay et Dieu m’aime», pouvait-on lire sur une pancarte brandie tour à tour par plusieurs manifestants. La fille de l’ex-président cubain Raul Castro, Mariela Castro, qui promeut la lutte pour les droits de la communauté LGBT+ depuis plus de trois décennies, ouvrait le cortège placé sous protection policière.