États-Unis : La communauté LGBTQ se moque des suprémacistes sur Twitter

Un élu floridien homosexuel à appeler à parasiter le message des «Proud Boys», groupuscule américain d’extrême droite, sur Twitter. Avec succès.

L’élu explique dans son message avoir joint sa voix à celles de «milliers d’hommes homosexuels sur les réseaux sociaux pour reprendre [le hashtag, ndlr] #ProudBoys aux suprémacistes blancs et aux néonazis racistes. Remplaçons ce hashtag avec des images d’amour, de positivité et de vraie fierté!».

«Nous ne sommes pas homophobes»

Mais le locataire de la Maison-Blanche avait esquivé la question et avait préféré appeler les Proud Boys, groupuscule nationaliste prônant la supériorité de la race blanche, fondé en 2016 et dont les membres sont fréquemment armés lors de leurs rassemblements, à «reculer et à se tenir prêts». «On doit faire quelque chose au sujet des antifas», avait-il lancé dans la foulée, visant les militants d’extrême gauche qu’il accuse régulièrement de tous les maux.