Aux Etats-Unis, les noirs sont «épuisés» par le racisme selon l’ONU

Pendant 12 jours, l’équipe du «Mécanisme indépendant d’experts de l’ONU chargé de promouvoir la justice et l’égalité raciales dans le contexte du maintien de l’ordre», créée après la mort en 2020 de l’Afro-Américain George Floyd, a rencontré victimes, représentants de la société civile, du système judiciaire, syndicats de policiers, responsables fédéraux ou locaux, à Washington, Atlanta, Los Angeles, Chicago, Minneapolis et New York.

Pas de solution rapide

«Cela mérite plus qu’un slogan et appelle à une réforme complète et forte du leadership à tous les niveaux», a-t-elle ajouté, soulignant que «l’esclavage et la discrimination légale ont laissé un héritage bien ancré qui se fait sentir dans la vie de tous les jours des gens d’origine africaine».