Vaud - La commune de La Sarraz ne sait que faire des objets de la ZAD du Mormont

Évacuée de force le 30 mars, cette ZAD (zone à défendre) a laissé son lot d’objets hétéroclites quand le terrain a été déblayé. Vélos, trottinettes, sacs de couchage, tentes, vestes, sac à main, génératrices, panneau photovoltaïque, grosse caisse de fanfare, instrument de musique, outils de bricolage… Daniel Develey explique (voir notre interview vidéo ci-dessus) que La Sarraz a eu l’obligation, selon la loi cantonale sur les Communes, de gérer et d’entreposer sous la supervision d’un notaire tout ce qui était récupérable et non périssable dans le but que les propriétaires puissent venir chercher leurs biens abandonnés d’ici au 12 octobre.