Port-Valais (VS) : Gims et le Vibez Festival annulés pour des raisons «lunaires»

Ceux-ci se disent «profondément choqués et déçus» du comportement des élus qu’ils accusent d’avoir traité le dossier «à la légère, en violant le principe élémentaire de la bonne foi que tout administré est en droit d’attendre d’une autorité.» Les raisons du refus, citées dans le communiqué, sont également qualifiées de «lunaires»: «la police est en manque d’effectif ce week-end-là», «les transports publics sont défaillants» ou encore «la programmation va attirer des Lyonnais et Grenoblois venus pour castagner».

Le président de Port-Valais, Pierre Zoppelletto, a précédemment affirmé à Rhône FM que le refus d’autorisation était dû au nombre de personnes attendues, en dessus des attentes à cause de la popularité des artistes présents, et du concept de sécurité qui ne serait pas à la hauteur. Les organisateurs se défendent et indiquent avoir tenté «par tous les moyens» de trouver un terrain d’entente: « diminution de la jauge de billets, doublement des agents de sécurité ou encore fermeture à la nuit tombée.» Le refus est resté le même.

Pour maintenir malgré tout sa première édition, le Vibez Festival serait en cours de négociation pour trouver un nouvel emplacement. De plus amples communications à l’intention des personnes déjà détentrices d’un billet devraient suivre. Pour les dépenses engendrées et non remboursables, l’organisation dit qu’elle décidera «dans un second temps» des suites juridiques à engager contre la commune.