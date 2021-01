Patrimoine : La commune de Prangins (VD) reçoit le prix Wakker 2021

La commune de Prangins (VD) est la lauréate du Prix Wakker 2021. Patrimoine Suisse a choisi de récompenser cette année cette localité située entre Lausanne et Genève qui se bat pour préserver et mettre en valeur son architecture, et ce malgré une forte pression d’urbanisation.