Canton de Zurich: La commune de Zumikon a rendu un dernier hommage à Elisabeth Kopp

Le Conseil fédéral était représenté par Karin Keller-Sutter (PLR), qui lui avait déjà rendu hommage dans la presse, et Viola Amherd (Le Centre). Les anciens conseillers fédéraux Adolf Ogi (UDC) et Christoph Blocher (UDC) étaient également présents. Parmi les invités figuraient en outre l’ex-ministre Johann Schneider-Ammann (PLR) et les conseillères d’Etat zurichoises Carmen Walker Späh (PLR) et Natalie Rickli (UDC).