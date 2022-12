Écublens (FR) placée sous administration exceptionnelle

Fribourg : La commune d’Écublens placée sous administration exceptionnelle

Démissions en chaîne

Depuis le 11 octobre, une commission administrative de trois personnes externes gère les affaires courantes. La députée et ancienne syndique de Cugy (FR) Nadia Savary, la conseillère communale de Pont-en-Ogoz (FR) et avocate Géraldine Barras et le député et ancien syndic de Châtel-Saint-Denis (FR) François Genoud disposent désormais des pleins pouvoirs, ou plus précisément des attributions du Conseil communal et de l’assemblée communale. La commission a aussi pour mission de rétablir un climat de confiance dans la commune et de poursuivre le processus de fusion Glâne-Sud, en cours.