Penthalaz: La Commune demande l’expulsion des gens du voyage

Des Gitans ont investi le site de Penthalaz du FC Venoge sans autorisation, au grand dam du club. 20min/Robin Baudraz

Les autorités communales de Penthalaz n’ont pas souhaité tergiverser et encore moins négocier. Dimanche soir, plus d’une trentaine de caravanes de gens du voyage se sont installées sans autorisation sur la parking du terrain de foot. Et, ce lundi après-midi, la Municipalité in corpore a décidé d’entreprendre les démarches officielles pour l’évacuation du site. «Leur présence engendre un gros problème pour le club de foot. Avec le Venoge Festival à Penthaz et les travaux à Daillens, les seules installations utilisables étaient celles de Penthalaz. Et elles ne sont maintenant plus accessibles», déplore le syndic Didier Chapuis.

Président du FC Venoge, Sébastien Anger partage la décision. «Les gens du voyage occupent tout le parking, ce qui pose déjà un problème logistique. D’ordinaire, nous avons entre 40 et 50 voitures en semaine, pour les entraînements, et le double pour les matches.» Mais, pour le président, c’est avant tout une question de sécurité. «Déjà hier, ils ont montré une certaine agressivité. Imaginons qu’ils nous laissent traverser leur campement, sans qu’on se fasse houspiller, pour aller sur la pelouse et là un ballon en cloche tape une caravane ou une de leurs grosses berlines. Jamais je ne prendrais le risque que ça parte en cacahuète, et encore moins avec les petits.»

La commune dispose d’une aire d’accueil

Selon les estimations de Sébastien Anger, malgré la décision rapide de la Municipalité, il faudra au minimum deux semaines avant que les caravanes quittent l’endroit. «Depuis ce matin, je tente de trouver des solutions avec les clubs voisins et amis. Si nous avons pu obtenir un petit créneau à la Tuilière, pour la une, ça ne suffira pas. Nous avons 23 équipes à caser et tous les terrains de la région sont pleins. C’est triste. Chacun paie ses cotisations et des gens sans foi ni loi débarquent et nous prennent en otage.»

Le syndic Didier Chapuis ressent lui aussi une certaine tristesse. «Nous sommes désolés d’en arriver là, d’autant plus que nous sommes sensibles au mode de vie des gens du voyage. D’ailleurs, nous sommes l’une des rares communes du canton qui leur met à disposition un petit emplacement. Certes, il ne peut accueillir que 6 ou 7 caravanes, mais au moins on propose quelque chose, avec nos faibles moyens.»