Chavannes-près-Renens (VD) : La commune va se charger d’embellir des terrains privés

Des espaces au pied de certains immeubles, laissés à l’abandon, seront réaménagés. Les propriétaires de ces parcelles céderont ces espaces et participeront à hauteur de 10% à la facture.

Parkings bétonnés, poubelles qui débordent, espaces verts «globalement abandonnés» selon les mots de la Municipalité, dégradations: dans certains quartiers de Chavannes-près-Renens (VD), les zones au pied des immeubles ne suscitent pas vraiment l’enthousiasme. Mais comme ils appartiennent à différents propriétaires, régler le problème n’était pas chose facile. La commune a donc pris les choses en main et le conseil communal a accepté de débloquer un crédit de 400’000 francs pour un réaménagement du secteur de la Blancherie, rapporte 24heures.ch .

Cette somme permettra d’y créer diverses infrastructures, telles que places de jeux, fitness urbain ou zones de pique-nique. Et deux nouveaux écopoints verront le jour. En échange de ces investissements, les propriétaires céderont ces bouts de parcelles à la commune et financeront 10% du coût des travaux. Et c’est la commune qui assurera l’entretien des lieux.