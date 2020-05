Argovie

La commune voit rouge à cause de ce bleu

Un Argovien a récemment rénové la façade de sa maison à Rupperswil (AG). Depuis, il est en conflit avec les autorités.

Reto Berner vient de repeindre la façade de son habitation à Rupperswil (AG). Il a opté pour deux teintes bleues: une discrète et une un peu plus vive. Et c'est précisément à ce niveau-là que le bât blesse. La commune argovienne exige qu'il repeigne l'intégralité de sa maison avec le bleu pâle. Les autorités estiment en effet que l'autre couleur est trop pétante.