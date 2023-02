Clara Marti, compagne de Piqué, ne supporterait pas la pression

Clara Marti : La compagne de Piqué ne supporterait pas la pression

Un quotidien catalan a annoncé que Clara Marti avait dû se rendre à l’hôpital en urgence après une crise d’angoisse.

Piqué a officialisé la relation avec sa nouvelle compagne le 26 janvier 2023. Instagram

La petite amie de Gerard Piqué vivrait une période de grand stress et serait sous forte pression, notamment depuis que Shakira a dévoilé la chanson «Pa tipos como tu» dans laquelle elle charge son ex et sa nouvelle relation. C’est du moins ce que croit savoir «El Periodico».

Selon le quotidien, la jeune femme ne supporterait plus le tourbillon médiatique qui l’entoure et sa santé mentale et physique en pâtirait. «Clara traverse l’un des pires moments de sa vie depuis qu’elle a commencé sa relation avec Piqué. Elle a dû être soignée en urgence à l’hôpital Quironsalud, à Barcelone, en raison d’une crise d’angoisse», a-t-il annoncé le 31 janvier 2023.

Le couple n’a depuis lors fait aucun commentaire. Les internautes ont en revanche réagi et n’ont montré aucune compassion pour Clara Marti, bien au contraire. Déjà la cible de milliers de messages négatifs et souvent méchants ou vulgaires depuis que le footballeur a officialisé leur relation sur Instagram, l’Espagnole de 23 ans prend à nouveau cher. «Clairement, tu l’as mérité» et «C’est le karma» ou encore «Et l’angoisse qu’elle et son partenaire ont créé à ses deux enfants?» peut-on lire parmi les commentaires les moins violents sur Instagram.