Humour : La compagne de Thomas Pesquet l'a déjà remplacé!

Si la séparation avec son homme a été difficile, Anne Mottet s'est vite remise de ses émotions et a visiblement retrouvé son sens de l'humour.

«C'est très très émouvant évidemment, on fait l'ascenseur», avait-elle confié aux médias français. «On a des moments où on est tout en haut et tout va bien, on n'attend que ça, et puis des moments où on se sent très triste. Là ça va, c'est passé».