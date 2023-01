Le jihadiste de Morges condamné: La compagne du défunt «sera soulagée», selon son avocat

Le natif de Prilly (VD), 29 ans, a notamment été reconnu coupable d’assassinat, mais aussi de tentative d’assassinat, de tentative d’incendie et d’explosion, de violences ou menaces à l’encontre de fonctionnaires (à coups de stylo, il a essayé de transpercer la gorge d’un gardien de prison et a frappé un agent Fedpol), d’avoir enfreint la loi fédérale sur l’interdiction des groupes Al-Qaïda et Etat islamique et celle sur les stupéfiants.