Aviation

La compagnie aérienne portugaise TAP renationalisée

Le gouvernement portugais va investir près de 60 millions de francs et détiendra désormais 72,5% du capital de la compagnie aérienne, au lieu de 50%.

Les confinements imposés pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont cloué au sol les compagnies aériennes. Les gouvernements européens interviennent massivement pour éviter la faillite des plus grands groupes. Les compagnies aériennes pourraient subir plus de 84 milliards de dollars (79,43 milliards de francs) de pertes nettes lors de leur exercice 2020, et plus de 15 milliards (14,2 milliards de francs) de pertes encore en 2021, selon l’association internationale du transport aérien (IATA).