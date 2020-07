La Compagnie Créole revisite son «Bal masqué»

le bal des vampires 22.07.2020 à 09:14

Fondée en 1975, la compagnie créole doit être à la retraite depuis très longtemps. De Guyane, de Martinique et de Guadeloupe, ils sont nés entre 1948 et 1951, et plus jeunes que moi. J'adore le créole réunionnais et je cause le filipino-tagalog mélangé avec leur Asian English.