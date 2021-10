Etats-Unis – La compagnie Southwest a annulé plus de 1000 vols dimanche

États-Unis : La compagnie Southwest a annulé plus de 1000 vols dimanche

La compagnie américaine Southwest a annulé plus de 1000 vols dimanche, prétextant des problèmes météorologiques et de contrôle aérien.

Le transporteur a annulé plus de 1085 vols dimanche, soit près de 29% de son trafic, le plus haut taux pour une compagnie aérienne, et a accusé des retards sur plus de 900 autres liaisons, selon l’outil de suivi de vol FlightAware. Southwest a aussi annulé plus de 800 vols samedi, assure FlightAware.