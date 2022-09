Crash aérien en 2009 : La compagnie Yemenia Airways condamnée à l’amende maximale

Erreurs de pilotage

Le tribunal correctionnel a jugé la compagnie yéménite coupable d’homicides et blessures involontaires, lui imposant aussi de verser à deux associations plus d’un million d’euros en frais d’avocat et en dommages et intérêts. L’avocat de la compagnie a immédiatement annoncé qu’elle ferait appel.