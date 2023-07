La concurrence n’est pas un problème, la tricherie si

«Parasite»

Meta se défend

Le milliardaire a annoncé samedi la mise en place, officiellement à titre provisoire, d’une limite au nombre de messages consultables par compte et par jour. Lundi, Twitter a révélé que le tableau de bord TweetDeck ne serait bientôt plus accessible qu’aux comptes vérifiés, donc payants. «Le timing est très bon pour Meta», a commenté Jonathan Taplin, auteur de deux ouvrages sur les géants de la tech. «Twitter est sérieusement blessé et Threads pourrait lui porter un nouveau coup majeur», a abondé Jasmine Enberg, analyste du cabinet Insider Intelligence. «Les utilisateurs de Twitter cherchent désespérément une alternative et Musk a offert à Zuckerberg une opportunité.»