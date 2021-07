Afrique du Sud : La condamnation de Jacob Zuma va être réexaminée

La Cour constitutionnelle sud-africaine va réexaminer, lors d’une nouvelle audience le 12 juillet, la condamnation à 15 mois de prison de l’ancien président.

«L’audience a été fixée au 12 juillet», a déclaré la plus haute juridiction du pays qui a condamné mardi l’ancien dirigeant, 79 ans, pour avoir à plusieurs reprises refusé de témoigner dans le cadre d’enquêtes pour corruption d’État. Cette décision, qualifiée d’«historique», ne peut pas faire l’objet d’un appel.

Jacob Zuma, qui n’a vraisemblablement pas l’intention de rendre la tâche facile aux autorités, a déposé vendredi un recours demandant à la Cour constitutionnelle de purement et simplement annuler sa décision. Estimant que les juges ont outrepassé leurs droits et invoquant «sa santé instable», il remet en question une peine «cruelle et dégradante» qu’il considère comme inappropriée pour des faits d’outrage à la justice.